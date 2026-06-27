Israel und Libanon einigen sich auf ein Abkommen, das den Krieg beenden soll. Die Hisbollah saß nicht mit am Tisch und lehnt die Einigung ab.

Israel macht erstmals Zugeständnisse und zieht sich aus Zonen in Libanon zurück

Es sind wieder 14 Punkte. Am Freitagabend einigten sich die Delegationen von Israel und Libanon in Washington auf ein Rahmenabkommen, mit dem Ziel, „dauerhaften Frieden und Sicherheit“ zwischen den Ländern herzustellen. Wie die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran umfasst das Dokument 14 Punkte.