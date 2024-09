UN-Vollversammlung: Selenskijs "Siegesplan" stößt auf Skepsis

Israel setzt Angriffe in Libanon fort. Nach jüngsten Luftschlägen spricht die Regierung in Beirut von mehr als 550 Toten. Tausende fliehen aus dem Süden Libanons. Die USA mahnen zu Zurückhaltung. Die israelische Armee will "der Hisbollah keine Pause gönnen". Zum Artikel

MEINUNG Israels Vorgehen lässt sich durchaus rechtfertigen (SZ Plus)

EXKLUSIV Russische Schiffe spionieren kritische Infrastruktur des Westens aus. Russische Forschungsschiffe spionieren systematisch Gaspipelines, Datenkabel, Windparks und militärische Infrastruktur in der Ostsee aus. Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Rechercheprojekt "Russian Spy Ships", an dem in Deutschland Reporter von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR beteiligt waren. Zum Artikel (SZ Plus)

Ernährungsreport: Deutsche wollen weniger Zucker essen. Wie der aktuelle Bericht der Bundesregierung zeigt: Deutsche Konsumenten legen mehr Wert auf Transparenz bei den Inhaltsstoffen ihrer Nahrungsmittel. Sie achten verstärkt auf Tierwohl, Regionalität und das EU-Bio-Siegel als noch vor ein paar Jahren. Zum Artikel

Starmer muss beim Parteitag unbequeme Fragen beantworten. Der erste Parteitag von Labour als britische Regierungspartei seit 14 Jahren wird von einer Rekordzahl an Teilnehmern besucht, die Stimmung aber ist eher nüchtern als euphorisch. Premierminister Starmer und seine Kollegen müssen sich Fragen nach Geschenken von Spendern stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war