Israels Armee führt im großen Stil Laserwaffen zur Luftabwehr ein. Die in Israel entwickelte Laserkanone Iron Beam soll vor allem gegen Kurzstreckenraketen und Drohnen zum Einsatz kommen und neben ihrer angeblich hohen Effektivität gleichzeitig die Kosten der Luftabwehr senken. Sollte sich die neue Waffe als erfolgreich erwiesen, könnte Israels Luftabwehr aber nicht nur billiger werden. Zugleich würde die Gefahr sinken, dass das bisherige raketengestützte Abwehrsystem im Kriegsfall nicht genügend Geschosse zur Verfügung hat.