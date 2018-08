8. August 2018, 18:55 Uhr Israel Land im Stress

Das neue Nationalstaatsgesetz Benjamin Netanjahus provoziert Konflikte mit den Palästinensern und sogar mit den sonst unauffälligen Drusen. Es droht ein heftiger Herbst.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Nein, diesen Ausraster traut man einem Mann wie ihm nicht zu, aber er erzählt schon einen Teil dieser Geschichte aus Israel - aus einem Land, in dem der Adrenalinpegel gerade wieder bedrohlich steigt.

Amir Khnifess ist ein nüchterner Mann, nicht nur im Gespräch, wenn er, wie jetzt gerade, vor einem sitzt: ein ruhig die Welt analysierender Wissenschaftler, sonore Stimme, silberne Brille, an den Schläfen angegraute Haare. So tritt der 43-jährige Politikwissenschaftler, der an der London School of Economics und an ...