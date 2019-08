7. August 2019, 18:37 Uhr Israel Kritik an Siedlungsbau

Die UN und die EU-Staaten haben die Genehmigung für weitere 2304 Wohneinheiten für jüdische Siedler im Westjordanland scharf kritisiert. Die EU bezeichnete "alle Siedlungsaktivitäten" als "illegal nach internationalem Recht". In einer eigenen Stellungnahme erklärte das Auswärtige Amt in Berlin, diese Planungsschritte "laufen dem Ziel einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung zuwider". Der neue britische Außenminister Dominic Raab sprach von einer "effektiven Annexion des Westjordanlandes". Das von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu geführte Verteidigungsministerium hatte zuvor grünes Licht für weitere Wohnbauten gegeben in Gebieten, die für einen zu gründenden palästinensischen Staat vorgesehen sind. 70 Prozent der Wohnungseinheiten sollen sich laut der Organisation Peace Now außerhalb von bisher bestehenden Siedlungsblöcken befinden. Ein Außenposten soll unmittelbar neben dem Beduinendorf Khan al-Ahmar entstehen, das von Abriss bedroht ist. Während Netanjahus zehnjähriger Regierungszeit wurden rund 20 000 Wohneinheiten für Siedler genehmigt.