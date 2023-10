Rauch steigt am Donnerstag nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt auf.

Während Israel unter Schock steht, bemühen sich Regierung und Armee, wieder in die Offensive zu kommen. Premier Netanjahu bindet die Opposition in eine Notstandsregierung ein und verstärkt die Angriffe auf Gaza.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Jeder versucht, den Schock in Worte zu fassen, von den Menschen auf der Straße bis hinauf in die Höhen der Macht. Furchtbare Worte sind es, die das eigene Leid, die eigenen Verluste beschreiben sollen. Von "Massakern" muss da geredet werden, von einem "Pogrom", auch vom "Holocaust" und den alten Traumata. Zugleich kocht das Blut, die Wut auf die "Barbaren", auf die "Raubtiere" sucht nach Entladung. "Schlimmer als den IS" hat Premierminister Benjamin Netanjahu die Hamas genannt. Verteidigungsminister Joav Gallant droht damit, sie "vom Erdboden hinwegzufegen".