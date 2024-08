Israels Armee hat in der Nacht eine größere Operation im besetzten Westjordanland begonnen. Nach Angaben des Militärs laufen Anti-Terror-Einsätze in den nördlichen Städtenund, die als Hochburgen militanter Palästinenser gelten. Auch in der Ortschaftkam es offenbar zu Gefechten. Medienberichten zufolge setzte die Armee neben zahlreichen Infanteristen auch Drohnen und Scharfschützen ein und zerstörte Infrastruktur mit Bulldozern. Bei dem Militäreinsatz kamen nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden mindestens neun Menschen ums Leben, mindestens elf weitere wurden verletzt. Zunächst war die Rede von sieben Toten gewesen - möglich ist, dass die Zahl weiter steigt.Inseien zwei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere weitere verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Medienberichten zufolge sperrte die israelische Armee sämtliche Zufahrtswege in die Stadt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet von einer großen Anzahl an Militärfahrzeugen, die nach Dschenin gefahren sei. Wafa meldete zwei weitere Tote - die beiden Menschen seien gestorben, als das israelische Militär ein Flüchtlingslager nahe der Ortschaftmit Drohnen angegriffen habe. Ob es sich bei den Toten um militante Palästinenser handelt, blieb unklar. Der Rettungsdienst Palästinensischer Roter Halbmond kritisierte laut dem Bericht außerdem, dass die israelische Armee Rettungs- und Bergungsarbeiten in dem Flüchtlingslager behindert habe.Laut dem Sender Al Jazeera sollen Palästinenser die Soldaten unter anderem im Flüchtlingsviertel Nur Schams inmit Schusswaffen und Sprengsätzen attackiert haben. Palästinensische Medien berichteten, dass die Wasserversorgung der Stadt Tulkarem zu weiten Teilen unterbrochen sei, da Israel mit schwerem Gerät die Infrastruktur zerstört habe. Die israelische Nachrichtenseite Ynet meldet, das israelische Militär habe in den Flüchtlingslagern Menschen festgenommen, die von den Sicherheitsbehörden gesucht worden seien.Den Berichten zufolge handelt es sich um eine groß angelegte Militäroperation, Al Jazeera sprach gar vom größten Einsatz der israelischen Armee im Norden des Westjordanlands seit mehr als 20 Jahren. Der Nachrichten-Agentur Wafa zufolge sind dabei bei dem Einsatz auch mehrere Krankenhäuser belagert worden. Die Armee machte zunächst keine detaillierten Angaben zu ihrem Einsatz. Der israelische Außenminister Israel Katz forderte auf der Plattform X eine Evakuierung der palästinensischen Bewohner des Westjordanlandes. Israel müsse mit der vom Iran finanzierten und bewaffneten Terrorinfrastruktur in den besetzten Gebieten umgehen wie mit Gaza, so Katz.Die ohnehin gespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker mit 1200 Toten am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Beginn des Gaza-Kriegs deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach unabhängig kaum überprüfbaren Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten mehr als 620 Palästinenser getötet. Auch Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser nahm in dem Zeitraum zu.Dasäußert sich "sehr besorgt" über die jüngste Entwicklung im Westjordanland. Israel sei im Westjordanland eine Besatzungsmacht, sagt ein Ministeriumssprecher. Nach den Genfer Konventionen sei die israelische Regierung deshalb dazu verpflichtet, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Zivilbevölkerung zu schützen, auch gegen Angriffe gewaltbereiter jüdischer Siedler.