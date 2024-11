יואב גלנט - Yoav Gallant on Twitter / X

I salute Israel’s fallen troops and their families, our wounded veterans, the hostages and their families, all of the IDF’s troops and security forces. I trust you and salute you. pic.twitter.com/7BuM2v8fyT— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 5, 2024