Vorgespräche über Geiseldeal laufen bereits

Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, reist am Sonntag in den Golfstaat Katar, um Gespräche über eine Freilassung von Geiseln in der Gewalt der radikal-islamistischen Hamas zu führen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, Barnea reise auf Anweisung des Regierungschefs zu einem Treffen mit dem CIA-Chef William Burns sowie Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nach Doha. Dabei solle es um Möglichkeiten gehen, die Verhandlungen „vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen“ wieder in Gang zu bringen.



Über diese Verhandlungen gibt es Streit in der israelischen Regierung. Der rechtsextreme Minister Itamar Ben Gvir teilte auf X mit, die Entscheidung, eine Delegation zu entsenden, sei nicht im Kabinett abgestimmt worden. Israel solle stattdessen die Hamas „von Sauerstoff abschneiden".



Vorgespräche haben offenbar bereits in Kairo begonnen. Eine ägyptische Sicherheitsdelegation hat sich einem Medienbericht zufolge in Kairo mit einer Delegation von Hamas-Anführern getroffen, um die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen wieder aufzunehmen. Netanjahus Büro teilte am Abend außerdem mit, man sei froh, über „Ägyptens Bereitschaft, einen Geiseldeal voranzubringen".



Bei den Verhandlungen unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens geht es um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg im Gegenzug für die Geiseln in der Gewalt der Hamas sowie die Freilassung palästinensischer Häftlinge in Israel. Etwa hundert Geiseln befinden sich noch in der Gewalt der Hamas und anderer radikaler palästinensischer Gruppen.



Am Donnerstagabend versammelten sich Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Sie forderten eine Vereinbarung, die die Rückkehr der Geiseln ermöglicht.