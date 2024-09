Netanjahu fordert Einheit im Kampf gegen die Hamas

In einer Pressekonferenz in Jerusalem sagt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, er engagiere sich aus ganzem Herzen dafür, ein Abkommen zu erreichen, um die Freilassung israelischer Geiseln zu ermöglichen. Die Hamas sei dafür verantwortlich, dass dieses Abkommen nicht zustande gekommen sei, da sie entsprechende Vorschläge abgelehnt habe. Israel dürfe in dieser Lage keine Schwäche zeigen. Er sagte außerdem, es müsse „eine Einheit unter uns“ geben, um im Krieg gegen Iran zu bestehen. “Wir müssen vereint sein als eine Person gegen den grausamen Feind, der uns alle zerstören will."



Israel habe vier Kriegsziele: „Die Hamas zu zerstören, alle unsere Geiseln zurückzubringen, sicherzustellen, dass Gaza nicht länger eine Gefahr für Israel darstellt und die Bürger der nördlichen Grenze sicher zurückzubringen.“ Drei dieser Ziele gingen durch einen Ort: den Philadelphi Korridor. Der etwa 14 Kilometer lange Streifen an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten sei die „Pipeline der Hamas für Sauerstoff und Wiederbewaffnung“.



Netanjahu hält daran fest, dass Israel das Gebiet unter seiner Kontrolle haben müsse, weil Irans „Achse des Bösen die Philadephi-Achse“ bräuchte. Er argumentiert, dass das Verlassen des Korridors es der Hamas ermöglichen könnte, israelische Geiseln nach Iran zu bringen. „Wir werden den Philadelphi-Korridor nicht aufgeben“, sagte er. Ein Verbleib des israelischen Militärs in dem Gebiet dürfte ein Abkommen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln sehr schwierig machen. Hamas und Ägypten bestehen auf einen Rückzug Israels aus dem Gebiet.



Die Pressekonferenz folgt auf breite Kritik an Netanjahu. Ihm war sowohl bei Massenprotesten in Israel als auch von US-Präsidenten Joe Biden vorgeworfen worden, sich nicht genug einzusetzen für ein Abkommen im Gaza-Konflikt, das eine Freilassung israelischer Geiseln erwirken könnte. Am Wochenende waren sechs Geiseln tot im Gazastreifen gefunden worden.