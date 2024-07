Heftige Kämpfe in Gaza könnten Verhandlungen in Kairo gefährden

Zuletzt konzentrierten sich die israelischen Streitkräfte in ihrem Krieg gegen die Hamas auf den südlichen Teil des Gazastreifens. Aus vielen Bereichen des Nordens sowie aus der Stadt Gaza hatten sie sich teilweise zurückgezogen. Seit einiger Zeit aber geht Israel auch wieder in nördlicheren Gegenden des Küstenstreifens gegen die Hamas vor – am Boden sowie aus der Luft. Am Montag beispielsweise rückte die Armee in Gaza-Stadt weiter vor.



Dies zeige, wie der Kampf gegen die Hamas zu einem „langwierigen Zermürbungskrieg“ werden könnte, schreibt das Wall Street Journal. Das Vorgehen Israels in der Stadt Gaza könne dazu führen, dass die in Kairo wiederaufgenommen indirekten Verhandlungen über ein Geiselabkommen scheitern, erklärte die Hamas. Ihr Auslandschef Ismail Hanija habe die katarischen und ägyptischen Vermittler entsprechend gewarnt, hieß es. Die USA, die in dem Krieg ebenfalls als Vermittler fungieren, sehen dennoch Chancen für eine Einigung. Es gebe noch Punkte, bei denen Israel und die Hamas weit auseinanderlägen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, mit Blick auf die Gespräche in Kairo. „Aber wir hätten kein Team dorthin geschickt, wenn wir nicht glauben würden, dass wir hier eine Chance haben.“ Am Mittwoch reise CIA-Direktor Bill Burns nach Doha weiter, um sich dort mit seinen Verhandlungspartnern aus Katar, Ägypten und Israel erneut zu treffen, meldete das US-Nachrichtenportal Axios.



Auf dem Tisch liegt ein Stufenplan. Die Vermittler bemühen sich derzeit um Formulierungen, um die Kluft in noch strittigen Punkten zu überbrücken. Netanjahus Auflistung an Bedingungen war bei den Vermittlern Medien zufolge auf Kritik gestoßen.