International scharfe Kritik an UNRWA-Verbot in Israel

Das vom israelischen Parlament gegen das Palästinenserhilfswerk UNRWA verhängte Arbeitsverbot stößt international auf scharfe Kritik. Die Umsetzung der Gesetzesentwürfe „könnte verheerende Folgen für die palästinensischen Flüchtlinge in den besetzten palästinensischen Gebieten haben, was nicht hinnehmbar ist“, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres. Er werde die UN-Generalversammlung in Kenntnis setzen und fordere Israel auf, seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.



„Diese Gesetzesentwürfe werden das Leiden der Palästinenser nur noch verschlimmern, insbesondere in Gaza, wo die Menschen seit mehr als einem Jahr durch die Hölle gehen“, schrieb UNRWA-Leiter Philippe Lazzarini auf X. Die Entscheidung des Parlaments, das Hilfswerk „von seiner lebensrettenden und gesundheitsschützenden Arbeit für Millionen von Palästinensern auszuschließen, wird verheerende Folgen haben“, warnte auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Die deutsche Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg (Grüne) sagte nach dem Beschluss am Montagabend: „Wenn die Gesetze in dieser Form von der israelischen Regierung umgesetzt würden, würde das die Arbeit von UNRWA in Gaza, im Westjordanland und in Ostjerusalem faktisch unmöglich machen. Das wäre ein fataler Schritt.“ Das Vorgehen gegen eine UN-mandatierte Organisation sei ein „gefährliches Signal der Missachtung der Vereinten Nationen und der internationalen Zusammenarbeit.“ Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, schrieb auf X, er sei „sehr besorgt“ über die Auswirkungen der Knesset-Abstimmung. Die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen sei bereits desaströs. „Durch diese Gesetze werden sie noch mehr gefährdet.“



Die Türkei bezeichnete das Verbot als eindeutig völkerrechtswidrig. „Mit dem Vorgehen gegen UNRWA will Israel die Zweistaatenlösung zerstören und die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge in ihre Heimat verhindern“, erklärte das türkische Außenministerium in Ankara.