Offenbar verfolgt Israels Ministerpräsident bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand und einen Geisel-Deal wieder einmal seine eigene Agenda: Er soll zur Bedingung gemacht haben, dass keine bewaffneten Hamas-Kämpfer aus dem Süden zurück in den Norden des Gazastreifens gehen dürfen.Mehrere Teilnehmer des israelischen Verhandlungsteams hätten bei Beratungen mit Netanjahu Vorbehalte gegen diese Forderung geäußert, berichtet der gut vernetzte israelische Journalist Barak Ravid auf dem Nachrichtenportal walla.co.il. Auch gegenüber Channel 12 hat ein an den Gesprächen Beteiligter gesagt, dass diese Forderung nicht erfüllbar sei. „Das Beharren des Premierministers auf einen Mechanismus, der die Bewegung bewaffneter Kämpfer [in den nördlichen Gazastreifen] verhindern soll, wird die Gespräche für Wochen verzögern“, sagt er, und in Bezug auf die israelischen Geiseln: „Dann gibt es vielleicht niemanden mehr, den man nach Hause bringen kann.“Der israelische Journalist Ravid schreibt auf dem US-Nachrichtenportal Axios, Netanjanhu verschärfe seine Haltung, weil der Geheimdienst davon ausgeht, dass die Hamas militärisch geschwächt sei und jetzt einen Waffenstillstand will. Andere Kritiker unterstellen Netanjahu schon deutlich länger, an einer Verhandlungslösung nicht interessiert zu sein. Das Forum der Angehörigen der Geiseln reagierte auf die Berichte mit den Worten: „Wir sind wegen dieses unverantwortlichen Verhaltens entsetzt und schockiert.“ „Es könnte dazu führen, dass eine Gelegenheit verpasst wird, die vielleicht nie wieder zurückkehrt“, heißt es in einer Erklärung.Netanjahu fodert außerdem, dass die israelische Armee auch künftig die Kontrolle über den sogenannten Philadelphi-Korridor ausübt, der im Süden Gazas entlang der Grenze zu Ägypten verläuft. Laut Israel hat die Hamas diesen Grenzbereich für den Schmuggel von Waffen genutzt. Die israelische Armee hatte den Korridor vor einigen Wochen unter ihre Kontrolle gebracht.Dem Wall Street Journal zufolge ging es in den Verhandlungen zuletzt, um Ideen, wie dieser Grenzstreifen ohne die Präsenz der israelischen Armee gesichert werden könnte. Ägypten will, dass Israel seine Truppen dort wieder zurückzieht. Doch Netanjahus Büro stellte dazu jetzt in einer Mitteilung klar: „Der Ministerpräsident besteht darauf, dass Israel im Philadelphi-Korridor bleiben wird“, hieß es.