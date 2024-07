Netanjahu in den USA: Harris verurteilt Antisemitismus und Gewalt bei Protesten

Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris findet deutliche Worte zu antisemitischen und gewalttätigen Protesten, die im Zuge der US-Reise von Israels Regierungschef Netanjahu aufkommen. „Ich verurteile alle Personen, die sich mit der brutalen Terrororganisation Hamas solidarisieren, die geschworen hat, den Staat Israel zu vernichten und Juden zu töten“, teilte die US-Vize mit. „Pro-Hamas-Graffiti und -Rhetorik sind verabscheuungswürdig und dürfen in unserem Land nicht geduldet werden.“ Sie verurteile außerdem das Verbrennen der US-Flagge. Sie unterstütze das Recht, friedlich zu protestieren, sagte Harris: „Aber lassen Sie uns klar sagen: Antisemitismus, Hass und Gewalt jeglicher Art haben in unserem Land keinen Platz.“



Israels Regierungschef ist derzeit zu Besuch in den Vereinigten Staaten. Netanjahu hatte am Mittwoch eine Rede vor dem US-Kongress in Washington gehalten und darin jede Kritik am militärischen Vorgehen seines Landes im Gazastreifen zurückgewiesen. Am Rande der Veranstaltung kam es zu Protesten vor dem Regierungsgebäude in Washington, die Polizei setzte Pfefferspray ein.



Am Donnerstag trifft Netanjahu US-Präsident Biden. Das Treffen ist für 19 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Im Anschluss daran kommen Biden und Netanjahu mit Angehörigen der Hamas-Geiseln zusammen, von denen einige mit in die USA gereist sind. Für später am Abend (22.30 Uhr deutscher Zeit) ist ein Treffen zwischen Netanjahu und US-Vize Kamala Harris geplant.