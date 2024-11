Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der nordlibanesischen Küstenstadt Batrun ein hochrangiges Hisbollah-Mitglied gefangengenommen. Der Mann sei auf israelisches Territorium gebracht worden und werde zurzeit verhört.Einem Bericht des TV-Senders Al-Dschadid zufolge hatte der geschäftsführende libanesische Verkehrsminister Ali Hamia zuvor gesagt, dass es sich bei dem Entführten um Imad Amhaz handele. Amhaz sei ein ziviler Kapitän, der an einem Institut für Meereswissenschaften in Batrun studiere.Laut staatlicher Nachrichtenagentur NNA untersuchen die Behörden den Fall. Dem Bericht zufolge hätten Anwohner gemeldet, dass unbekannte Militäreinheiten am Freitag im Morgengrauen eine Person in Batrun entführt hätten. Die New York Times berichtete unter Berufung auf israelische Militärkreise, dass es sich um eine Kommandooperation der israelischen Spezialeinheit Shayetet 13 gehandelt haben soll. Es sei das bisher tiefste bekannte Eindringen der israelischen Streitkräfte in libanesisches Gebiet während dieses Krieges gewesen.Demnach landeten die Spezialkräfte mit Schnellbooten in Batrun, etwa 50 Kilometer nördlich von Beirut, und drangen anschließend in ein Wohngebäude ein. Den Berichten zufolge brachten sie den Entführten zum Strand und fuhren von dort mit einem Schnellboot aufs offene Meer.Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die betroffene Person sei in Waffenschmuggel der Hisbollah zwischen dem Libanon und Syrien involviert gewesen. Aus Kreisen der Schiitenmiliz hieß es, der Vorfall stelle eine „eklatante Verletzung der libanesischen Souveränität“ dar. Der libanesische Staat müsse dafür zur Rede gestellt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass diejenigen, die für die Seeüberwachung zuständig seien, den Vorfall nicht bemerkt hätten.