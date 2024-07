Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will laut eigenen Angaben Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida empfangen. Das kündigte der frühere US-Präsident über seine Online-Plattform Truth Social an. Zunächst hatte Trump Mittwoch als Termin genannt, kurz darauf dann Donnerstag. Dann teilte er mit, das Treffen werde erst am Freitag stattfinden. Das gehe auf den Wunsch Netanjahus zurück.Die Times of Israel zitiert eine Erklärung von Netanjahus Büro , es sei für den Staat Israel von großer Bedeutung, dass der Ministerpräsident sowohl mit US-Präsident Joe Biden als auch mit den beiden Spitzenkandidaten für die zukünftige US-Präsidentschaft Gespräche führe. „Am Donnerstag hat das Weiße Haus für 13 Uhr ein Treffen zwischen Präsident Biden und Premierminister Netanjahu angesetzt, und für den Nachmittag ist ein Treffen mit der Vizepräsidentin [Kamala Harris] geplant“, heißt es in der Erklärung. „Die einzige Möglichkeit, Donald Trump zu treffen, besteht daher am Freitag.“ Wegen des Treffens mit Trump werde Netanjahu über den jüdischen Sabbat in den USA bleiben müssen, so die Zeitung. Ursprünglich wollte Netanjahu am Donnerstag zurückfliegen.Klar ist bereits: Netanjahu hält am Mittwoch eine Rede zum Gaza-Krieg im US-Kongress.