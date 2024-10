Ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, ist nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers vermutlich tot. Die Hisbollah sei eine "kopflose Organisation", lässt Joav Gallant nach Angaben seines Büros mitteilen. "Nasrallah wurde ausgeschaltet und sein Nachfolger wurde wahrscheinlich ebenfalls ausgeschaltet“, so der Verteidigungsminister. Der Minister erwähnte Safieddine, den Chef des Hisbollah-Exekutivrats, dabei nicht namentlich. Die Angriffsfähigkeiten der Hisbollah hätten schwere Rückschläge erlitten, so Gallant.Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videoansprache: Israel habe „Tausende Terroristen ausgeschaltet, darunter Nasrallah selbst und Nasrallahs Nachfolger und den Nachfolger seines Nachfolgers.“ Auch er nannte den Namen Safieddines nicht. Ein anderer Sprecher des Militärs wiederum sagte laut der Times of Israel , die Folgen des Luftschlags müssten erst noch untersucht werden.Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Angriff der israelischen Armee auf Beirut vermutlich auf Safieddine abzielte. Er wurde als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Nasrallah gehandelt, der ebenfalls bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen war. Israel habe gegen Mitternacht ein Treffen der Hisbollah-Führung, bei dem auch Safieddine dabei gewesen sei, in einem unterirdischen Bunker bombardiert, hieß es in der Nacht auf Freitag. Ob Safieddine sich zu der Zeit tatsächlich in dem Bunker befand, ist unklar. Der Nachrichtensender Al-Jazeera hatte dann vor einigen Tagen berichtet, die Hisbollah habe den Kontakt zu Safieddine verloren. Die Hisbollah wies die Berichte aber als falsch zurück.Safieddine ist ein Cousin von Nasrallah und soll gute Verbindungen zum Iran haben. Ebenfalls als Nachfolger Nasrallahs gilt Naim Kassim, er ist stellvertretender Generalsekretär der Hisbollah und einer der wenigen noch lebenden Führer der Organisation.Scheich Naim Kassim schwört Libanon auf einen langen Kampf ein, zeigt aber auch Interesse an einem Waffenstillstand mit Israel, berichtet Tomas Avenarius: