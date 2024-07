Einen Tag nach dem tödlichen Drohnenangriff in Tel Aviv hat Israels Militär mit einem direkten Gegenschlag in Jemen reagiert. Israelische Kampfjets hätten militärische Ziele in der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah angegriffen, bestätigte die israelische Armee auf der Plattform X . Dies sei als "Antwort auf Hunderte Attacken auf Israel in den vergangenen Monaten" geschehen, hieß es weiter. Die Huthi-Miliz drohte anschließend mit Vergeltung - sie werde nicht zögern, "wichtige Ziele" in Israel zu attackieren. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari sagte, die Miliz bereite sich auf einen "langen Krieg" vor.Auf Bildern in sozialen Medien war ein Großbrand am Hafen in Hodeidah zu sehen, mit hohen Flammen und einer dunklen Rauchsäule am Himmel. Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam sprach von einem Angriff gegen "zivile Einrichtungen". Ziele seien Öl- und Stromanlagen gewesen. Der der Huthi-Miliz nahestehende Fernsehsender Al-Masirah berichtete unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde von Dutzenden Verletzten. In einem früheren Bericht war auch von Getöteten die Rede gewesen.Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dient der angegriffene Hafen der Huthi-Miliz als Einfallstor für iranische Waffenlieferungen. Außerdem werde der Hafen für militärische Zwecke genutzt. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari erklärte, dass Israel den Luftangriff alleine ausgeführt habe und Verbündete wie die USA nicht daran beteiligt gewesen seien. Aus Washington hieß es ebenfalls, die USA seien nicht beteiligt gewesen.Zuvor hatte der Huthi-nahe Sender Al-Masirah behauptet, auch die USA seien an den Angriffen beteiligt gewesen. Zudem hatte der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija unter Berufung auf ungenannte Quellen gemeldet, es handle sich um einen gemeinsamen Angriff Israels, Großbritanniens und der USA. Letztere Länder haben in Jemen als Reaktion auf Angriffe der Huthi immer wieder Ziele bombardiert.Am Freitag waren im Zentrum von Tel Aviv beim Einschlag einer Kampfdrohne ein Mann getötet und mindestens acht weitere Menschen verletzt worden. Die mit Sprengstoff beladene Drohne schlug in ein Wohnhaus ein, wie der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Plattform X mitteilte. Nach Angaben der Armee kam die Langstreckendrohne aus Jemen. Die Huthi-Miliz sprach vom Angriff auf ein "wichtiges Ziel" in Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Joav Gallant hatte danach Vergeltung angekündigt.