Israels Militärsprecher zweifelt an Zerstörung der Hamas

Krieg in Nahost

Armeesprecher Daniel Hagari äußert in einem TV-Interview Zweifel an erklärten Kriegsziel von Netanjahu: „Wer glaubt, wir könnten die Hamas ausschalten, irrt sich.“ Die israelischen Streitkräfte haben unterdessen Einsatzpläne für eine Offensive in Libanon genehmigt.