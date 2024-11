Israel greift Beirut in größtem Umfang seit Langem an – trotz Hoffnung auf Waffenruhe

Inmitten wachsender Hoffnung auf eine Waffenruhe greift das israelische Militär nach eigenen Angaben in großem Umfang Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Betroffen seien 20 Gebiete, teilt ein Sprecher der Armee auf X mit. Zuvor hatte das Militär den bislang umfassendsten Evakuierungsbefehl für Vororte der libanesischen Hauptstadt ausgegeben. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichteten von mindestens zehn gleichzeitigen Angriffen auf Vororte von Beirut – es sind Reuters zufolge die bislang größten dieser Art.



Laut vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums wurde bei den Angriffen mindestens drei Menschen getötet, mindestens 26 weitere seien verletzt worden. Getroffen wurde offenbar auch ein Ziel im Zentrum Beiruts: Dabei sei ein Gebäude in der Gegend der dicht besiedelten Stadtteile Nuweiri und Ras Al Naba bombardiert worden, berichteten Augenzeugen und Quellen aus dem Sicherheitsbereich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Israels Militär habe keine Warnung für den Angriff veröffentlicht, hieß es.



Auch in anderen Teilen des Landes griff die israelische Armee weiter an. Das Militär sprach von Angriffen auf Ziele in Nabatija im Süden und auf Ziele in der Bekaa-Ebene im Osten des Landes. Die israelische Armee erhofft sich eigenen Angaben zufolge, zu verhindern, dass die Hisbollah sich erholt, erneut bewaffnet und neu organisiert.



Auch die Hisbollah greift aus Libanon weiter Israel an. Bei einer neuen Raketensalve sei ein Haus in der grenznahen Stadt Kiriat Schmona direkt getroffen und beschädigt worden, berichteten israelische Medien. Es gibt bisher keine Berichte zu Verletzten.