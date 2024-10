Tote bei israelischem Angriff in der Region Aitou im Norden Libanons

Das israelische Militär hat erstmals die Region Aitou im Norden Libanons angegriffen. Das berichten Anwohner und libanesische Rundfunksender. Nach Angaben der Regierung in Beirut sind mindestens neun Menschen getötet worden, ein Mensch sei verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das libanesische Rote Kreuz spricht von 18 Toten.



Es ist das erste Mal seit einem Jahr, dass das Gebiet, in dem mehrheitlich Christen leben, von Israel beschossen wird. In Libanon leben schiitische und sunnitische Moslems, Drusen, orthodoxe und maronitische Christen, was sich auch in der Verteilung der politischen Macht in Libanon widerspiegelt. Die schiitische Miliz Hisbollah, die sich Gefechte mit Israel liefert, ist vor allem im Süden Libanons aktiv.



Bereits Anfang Oktober hatte Israel in der Nähe der nordwestlichen Hafenstadt Tripoli angegriffen. Am 5. Oktober bestätigte die Hamas den Tod eines ihrer Kommandeure. Said Atallah Ali sei bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bedawi etwa fünf Kilometer nördlich von der Hafenstadt Tripoli getötet worden, teilte die Terrororganisation mit. Nach Angaben der israelischen Armee handelt es sich bei dem getöteten Mann um ein hochrangiges Mitglied des militärischen Arms der Hamas in Libanon.