UN: Entsetzliche Not im Gazastreifen

Das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) hat wegen der humanitären Lage im Gazastreifen schwere Vorwürfe gegen Israel erhoben. „Im Moment gelangt fast nichts in den Gazastreifen“, sagte der Vizedirektor der UNRWA in dem Küstenstreifen, Sam Rose, dem Sender CNN.



UNRWA-Chef Philippe Lazzarini zufolge hindern israelische Behörden humanitäre Hilfsorganisationen weiter daran, die Menschen im Norden des Gazastreifens mit wichtigen Hilfsgütern wie Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen. Krankenhäuser würden beschossen und hätten keinen Strom mehr, schrieb er auf X. Wegen der Enge seien einige Vertriebene gezwungen, in Toiletten zu hausen. Es gebe auch Berichte, dass Menschen, die zu fliehen versuchten, getötet würden. Die Leichen auf den Straßen könnten nicht geborgen werden. „Ein Waffenstillstand wäre ein Anfang, um diesem endlosen Alptraum ein Ende zu setzen“, schrieb Lazzarini.



Das UN-Büro für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten warnte in einer Mitteilung vor einer möglichen „Vernichtung“ der Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen. Israel setze eine Kombination aus „unerbittlichen Angriffen, Zwangsvertreibungen und strengen Beschränkungen der humanitären Hilfe“ ein. Für die eingeschlossene Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens sei das Leben „unmöglich“ geworden. Viele Menschen stünden am Rande des Hungertodes.



Die USA hatten Israel vergangene Woche eine Frist von 30 Tagen gesetzt, um die Versorgung der Menschen in dem Küstenstreifen zu verbessern. Anderenfalls könnten US-Waffenlieferungen an Israel gefährdet sein. Auch die Bundesregierung verlangte von Israel angesichts der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen erneut, mehr Hilfslieferungen in das umkämpfte Gebiet zu lassen. Berichte über eine hohe Anzahl getöteter Zivilisten sowie eine weitreichende Abriegelung insbesondere des nördlichen Gazastreifens von Hilfsgütern seien sehr besorgniserregend, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin.