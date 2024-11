Die G-20-Staaten haben sich am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Rio de Janeiro auf einen Minimalkonsens beim Krieg im Nahen Osten geeinigt. Aus deutscher Sicht ist diese Passage der gemeinsamen Abschlusserklärung jedoch kaum zu akzeptieren, weil der Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 darin nicht erwähnt ist. Vor dem Gipfel hatte es in deutschen Regierungskreisen noch geheißen, dass ein solches Ergebnis der Verhandlungen „inakzeptabel“ wäre.In der Abschlusserklärung zeigte sich die „Gruppe der 20“ nun über die humanitäre Lage im Gazastreifen und wegen der Eskalation in Libanon besorgt. Die humanitäre Hilfe müsse dringend ausgeweitet und der Schutz der Zivilbevölkerung verstärkt werden – eine klare Botschaft an Israel. Die G 20 bekräftigen zudem das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und ein „unerschütterliches Engagement“ für eine Zweistaatenlösung.Israels Außenminister Gideon Sa'ar hatte vor dem Gipfel gefordert, die G 20 müssten in ihrem Kommuniqué Israels Recht auf Selbstverteidigung anerkennen. Sie sollten außerdem die Freilassung aller Geiseln verlangen und die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah verurteilen, gegen die Israel im Gazastreifen und in Libanon Krieg führt. Eine Erklärung, die diese Punkte nicht erwähne, werde nur Iran und seine Verbündeten ermutigen, weiter Instabilität im ganzen Nahen Osten zu säen, schrieb Sa'ar.