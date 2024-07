Internationaler Gerichtshof: Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht

Die israelische Siedlungspolitik in besetzten palästinensischen Gebieten verstößt nach Auffassung des höchsten UN-Gerichts gegen internationales Recht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellt der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. Dieses wird zur Stunde noch verlesen. Es gebe umfangreiche Beweise dafür, dass Israel seine Bürger dazu ermutige, in die besetzten Gebiete zu ziehen, heißt es darin. Die Ausweitung jüdischer Siedlungen beruhe auf der Beschlagnahmung großer Ländereien der palästinensischen Bewohner. Ebenfalls illegal sei Israels Ausbeutung natürlicher Ressourcen in den besetzten Gebieten.



Ein solches Gutachten des Internationalen Gerichtshofs ist rechtlich zwar nicht bindend, erhöht aber den weltweiten politischen Druck auf Israel. Die Brisanz dieses Gutachtens ist groß. Das zeigt auch die Rekordzahl von 52 Staaten, die bei dem Gericht in Den Haag ihre Argumente eingereicht hatten.



Die UN-Vollversammlung hatte 2022 den Internationalen Gerichtshof beauftragt festzustellen, welche rechtlichen Folgen die Besatzungspolitik Israels hat. Das war also lange vor Beginn des heutigen Gaza-Krieges im Oktober 2023. Israel hatte die Westbank, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem im Sechstagekrieg von 1967 besetzt. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete aber für einen eigenen Staat. 2005 hatte Israel Gaza wieder verlassen, kontrolliert aber weiter die Grenzen zu Land, Wasser und in der Luft.



Es ist das zweite Rechtsgutachten des Gerichtshofes zur Besatzungspolitik Israels. Vor 20 Jahren, im Juli 2004, hatten die Richter erklärt, dass die von Israel auf der Westbank errichtete Mauer gegen internationales Recht verstoße und daher abgerissen werden müsse. Israel hielt sich aber nicht daran.



