Ungarische Firma weist Beteiligung an Herstellung der Pager zurück

Die ungarische Firma BAC Consulting Kft. weist Informationen zurück, wonach sie die im Libanon explodierten Pager hergestellt haben soll. „Ich mache keine Pager. Ich bin nur der Vermittler. Ich denke, es gibt ein Missverständnis“, sagt die Inhaberin und Geschäftsführerin von BAC, Cristiana Barsony-Arcidiacono nach Angaben des Senders „NBC News“.



Die Budapester Zentrale von BAC war für eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht erreichbar. Zudem konnte die noch bis zum Vormittag funktionierende Homepage dieser Firma nicht mehr geöffnet werden. Wie ungarische Medien berichteten, existiert diese Firma laut ungarischem Firmenregister seit dem Jahr 2022. Sie gibt demnach offiziell als Tätigkeit Beratung, Buch- und Zeitungsverlag, Zuckerproduktion und Informatik-Dienstleistungen an.



Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass die Adresse des Firmensitzes in Budapest in einer Wohnstraße eines Außenbezirks der ungarischen Hauptstadt liege. Der Firmenname stand demnach auf einem an einer Glastür angebrachten A4-Blatt. Eine Person im Gebäude, die nicht genannt werden wollte, sagte, BAC Consulting sei unter der Adresse registriert, habe dort jedoch keinen physischen Sitz.



Zuvor hatte die taiwanesische Firma Gold Apollo mitgeteilt, die von ihr entwickelten Pager seien von BAC Consulting in Lizenz hergestellt worden. Gold Apollo teilte mit, dass es die Markenrechte an den ungarischen Hersteller abgegeben habe, aber nicht an der Produktion beteiligt gewesen sei. Das Model AR-924 sei von BAC sowohl produziert als auch verkauft worden. „Das Gerät stammt nicht von uns. Es stand lediglich unsere Marke darauf“, sagt Firmengründer und Präsident, Hsu Ching-Kuang vor Reportern am Firmensitz in der Stadt Neu-Taipeh.