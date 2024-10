Israels Militär hat nach eigenen Angaben den ranghohen Hisbollah-Funktionär Haschim Safi al-Din in Libanon getötet. Der als aussichtsreichster Nachfolger für den bereits zuvor getöteten Generalsekretär Hassan Nasrallah gehandelte Safi al-Din sei vor etwa drei Wochen bei einem Angriff in der Hauptstadt Beirut „eliminiert“ worden, teilte das israelische Militär am Abend auf der Plattform X mit. Darüber hinaus sei auch der Befehlshaber des Geheimdienstes der Hisbollah getötet worden. Ali Hussein Hasima sei für die Leitung zahlreicher Angriffe auf israelische Soldaten verantwortlich gewesen, hieß es.Die proiranische Schiiten-Miliz bestätigte den Tod der beiden Männer bislang nicht. Safi al-Din wurde dem israelischen Militär zufolge bei einem Angriff auf das Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdiensts in einem Vorort von Beirut getötet. Er sei Mitglied im sogenannten Schura-Rat gewesen, dem ranghöchsten militärisch-politischen Gremium der Hisbollah. Dieses sei für die Entscheidungsfindung und die politische Gestaltung der Terrororganisation zuständig.Safi al-Din war der Cousin des verstorbenen Nasrallah. In den Zeiten, in denen Nasrallah nicht in Libanon gewesen sei, habe Safi al-Din die Funktion des Generalsekretärs der Hisbollah übernommen, teilte das israelische Militär mit. Er habe Terroranschläge gegen Israel geleitet.Safi al-Din wurde etwa 60 Jahre alt - sein genaues Alter ist nicht bekannt - und stammt aus Südlibanon. In den 1980er Jahren soll er in Iran ausgebildet worden sein. 2008 wurde er Chef des Exekutivrats, der die Hisbollah in politischen, organisatorischen und sozialen Bereichen leitet. Im Gegensatz zu dem getöteten Anführer Nasrallah, der zurückgezogen lebte und dessen Aufenthaltsort geheim gehalten wurde, zeigte Safi al-Din sich bis zuletzt öffentlich bei Veranstaltungen der Hisbollah. Mitte Juni hatte er bei der Beerdigung eines Hisbollah-Kommandeurs gesprochen. Nach der Explosion Tausender Kommunikationsgeräte der Hisbollah drohte er Israel in einer Rede mit einer „blutigen, einzigartigen Rache“.