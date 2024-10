Die Hisbollah in Libanon droht Israel mit einem umfassenden Angriff und wirbt zugleich für eine Waffenruhe. In der vergangenen Woche habe die Hisbollah neue Überlegungen angestellt, damit Israel „Schmerz empfinden“ werde, sagt der stellvertretende Generalsekretär, Naim Kassim, in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Die Hisbollah konzentriere sich nicht mehr auf Zusammenstöße mit Israel entlang der israelisch-libanesischen Grenze, um ihren Verbündeten Hamas zu unterstützen, sondern versuche nun, Israel durch Angriffe tiefer in seinem Hoheitsgebiet größeren Schaden zuzufügen, sagte er: „Da Israel überall in Libanon angegriffen hat, haben wir das Recht, überall in Israel anzugreifen“, so Kassim. Die Hisbollah werde sich auf das israelische Militär, seine Zentralen und Kasernen konzentrieren.Kassim erklärte, die Hisbollah bestehe darauf, dass jeder Waffenstillstand zwischen seiner Miliz und Israel mit einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen einhergehen müsse. „Wir betrachten unseren Widerstand als legal“, sagte er laut New York Times in der Ansprache . „Unser Widerstand hat zwei Ziele: die Aufhebung der Besatzung und die Befreiung des Landes.“ Nur ein Waffenstillstand würde Zehntausenden von vertriebenen Israelis die Rückkehr in ihre Häuser nahe der libanesischen Grenze ermöglichen würde. Wenn Israel jedoch weiterkämpfe, werde auch die Hisbollah weiter kämpfen, betonte er.Nach dem Tod von Hassan Nasrallah ist der bestimmende Kopf: ein Porträt des stellvertretenden Hisbollah-Generalsekretärs, Naim Kassim