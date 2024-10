UN-Generalsekretär fordert Waffenstillstand

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, ruft zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Ein umfassender Krieg müsse in Libanon um jeden Preis vermieden werden, lässt er über seinen Sprecher weitergeben. Souveränität und territoriale Integrität des Landes müssten respektiert werden.



Auch das UN-Menschenrechtsbüro warnt vor einer Katastrophe. „Wir sind zutiefst besorgt über die sich ausweitenden Feindseligkeiten im Nahen Osten und deren Potenzial, die gesamte Region in eine humanitäre und menschenrechtliche Katastrophe zu stürzen“, sagte Liz Throssell, Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in Genf. Die Gefahr, dass andere Länder in der Region in die militärische Auseinandersetzung gezogen werden, sei real. Die Bodenoffensive dürfte das Leiden der Zivilbevölkerung verschlimmern, sagte Throssell weiter. Auch die Angriffe der Huthi auf Israel und die israelischen Gegenschläge seien „zutiefst beunruhigend“.



Das UN-Nothilfebüro OCHA veröffentlichte einen Spendenaufruf im Umfang von 426 Millionen Dollar (383 Millionen Euro), um vertriebene und obdachlose Zivilisten versorgen zu können. Seit Oktober 2023 seien schätzungsweise eine Million Menschen durch die Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah-Miliz in Libanon und Israel vertrieben oder anderweitig in Mitleidenschaft gezogen worden.



Die Situation eskaliert: Vier junge Menschen aus Libanon berichten von dem unsäglichen Leid, das der Krieg über ihre Freunde und Familien bringt (SZ Plus):