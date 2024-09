Israelische Luftangriffe auf Libanon, Jemen und Gaza

Die israelische Armee kämpft zurzeit an mehreren Fronten. Neben Angriffen auf Stellungen der Hisbollah-Miliz in Libanon und einer Kommandozentrale der Hamas in Gaza werden auch die Huthi-Rebellen in Jemen angegriffen.



Die israelische Armee attackiert nach eigenen Angaben weiter Stellungen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz in Libanon. Es würden Ziele in der Bekaa-Ebene im Osten des Nachbarlandes attackiert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von einer Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut und berief sich dabei auf Augenzeugen: Es habe einen Knall gegeben, Sirenen seien zu hören gewesen, Rauch steige aus einem Wohnhaus im Stadtteil Kola auf, das offenbar gezielt angegriffen wurde. Dieser Angriff Israels ist der erste innerhalb der Stadtgrenzen Beiruts seit Beginn der jüngsten Kampfhandlungen. Außerdem soll im Süden des Landes ein örtlicher Befehlshaber der palästinensischen Hamas getötet worden sein.



Des Weiteren hat die israelische Armee nach eigenen Angaben erneut eine Kommandozentrale der Hamas in Gaza aus der Luft angegriffen. Sie habe sich im Norden des Gazastreifens auf dem Gelände einer früheren Schule befunden, hieß es in der Nacht. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gedient. Die Armee teilte mit, sie habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.



Bereits am Sonntag hat die israelische Luftwaffe nach Militärangaben mit Dutzenden Kampfflugzeugen Ziele in Jemen angegriffen. Der groß angelegte Einsatz habe Einrichtungen des „Huthi-Terrorregimes“ in den Gebieten Ras Isa und Hudaida gegolten, teilte die Armee mit. Angegriffen wurden demnach unter anderem Kraftwerke sowie ein Hafen, der für Ölimporte genutzt wird. Über den Hafen soll die Huthi-Miliz iranische Waffen und militärische Vorräte transportiert haben, erklärte die israelische Armee. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Nach Angaben des von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gesundheitsministeriums sind vier Menschen getötet und 29 verwundet worden.



Die strategisch wichtige Hafenstadt Hudaida wurde laut Augenzeugen von schweren Explosionen erschüttert. Arabische Fernsehsender zeigten Flammen eines großen Brandes an einem Kraftwerk. Anwohner sagten der dpa, israelische Kampfflugzeuge hätten zwei Kraftwerke getroffen. Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam bezeichnete den Angriff als Versuch Israels, die Unterstützung der schiitischen Miliz für die Hamas im Gazastreifen zu beenden. Die Angriffe könnten den „Willen des jemenitischen Volks nicht brechen“, sagte er.



Der israelische Luftangriff auf Jemen - rund 1800 Kilometer von der israelischen Landesgrenze entfernt - erfolgte dem Militär zufolge als Reaktion auf die jüngsten Huthi-Angriffe. Die proiranische Huthi-Miliz handelt bei ihren Angriffen nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen, gegen die Israel seit fast einem Jahr Krieg führt.