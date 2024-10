Israels Verteidigungsminister spielt auf Bodeneinsatz in Libanon an

Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant hat bei einem Besuch gepanzerter Truppen an der Grenze zu Libanon auf einen möglichen Bodeneinsatz in dem Nachbarland angespielt. Gallant sagte, die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah, sei „ein wichtiger Schritt, aber noch nicht alles“.



„Wir werden alle unsere Fähigkeiten einsetzen“, kündigte Gallant an. Die gepanzerten Truppen seien dabei „Teil der Anstrengung“. Er sei zuversichtlich, dass sie „alles umsetzen“ könnten. Ziel sei weiterhin die Rückkehr von 60 000 Israelis, die durch Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben wurden. Man sei bereit, dafür „jede Anstrengung zu unternehmen“ und Truppen in der Luft, von See aus und am Boden einzusetzen.



Zu einem Bericht des Wall Street Journal, demzufolge israelische Spezialkräfte bereits kleine, gezielte Vorstöße in den Süden Libanons unternommen haben sollen, äußerte sich die Armee bisher nicht. Ziel der Vorstöße sollte es laut dem unbestätigten Bericht sein, eine mögliche Bodenoffensive vorzubereiten, vielleicht schon in dieser Woche.



Israels Militär rief drei Sperrgebiete im Norden des Landes aus. Namentlich werden die Umgebungen von Metula, Misgav Am und Kfar Giladi genannt. Die Entscheidung sei nach einer Überprüfung der Lage getroffen worden, heißt es in einer Erklärung. Alle drei Orte liegen vergleichsweise nahe beieinander an der Grenze zum Libanon.