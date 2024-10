Hungersnot in Gaza wäre laut UN-Hilfswerk vermeidbar

Der Leiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, warnt angesichts des bevorstehenden Winters vor einer Hungersnot im Gazastreifen. "Hunger und Unterernährung sind leider sehr wahrscheinlich", sagte er in Berlin. Vor allem Kinder seien in einer hoffnungslosen Lage, sie lebten zwischen Abwässern und Müll. Doch der Hunger sei vermeidbar, wenn mehr Lkw-Konvois mit Nahrungsmitteln die Grenze passieren dürften. Lazzarini zufolge wurden in den vergangenen drei Wochen, mit einer Ausnahme am Dienstag, keine Konvois mehr in den Norden des Gazastreifens gelassen.



Gleichzeitig warnte der UNRWA-Chef vor einer Zerschlagung des Hilfswerks. Genau das sei für einige in Israel zu einer Art Kriegsziel geworden, sagte er. So ziele ein vom israelischen Parlament geplantes Gesetz, das UNRWA als Terrororganisation einstufen will, darauf ab, die Hilfsorganisation "vor allem in den besetzten palästinensischen Gebieten auseinanderzunehmen oder loszuwerden“. Er selbst sprach von einer "Null-Toleranz-Politik" gegenüber Terroristen in seiner Organisation. Lazzarini forderte die deutsche Regierung dazu auf, "die Rolle von UNRWA bei jedem Übergang zu beschützen".