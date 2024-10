UN warnt: "Sicherheit unserer Blauhelme zunehmend in Gefahr"

Nachdem zwei UN-Soldaten der UN-Mission Unifil in Libanon durch mutmaßlich israelischen Beschuss verletzt wurden, zeigt sich der Chef der Friedensmissionen geschockt - und fordert erneut eine Waffenruhe. "Die Sicherheit und der Schutz der Friedenstruppen ist jetzt zunehmend in Gefahr", sagte Jean-Pierre Lacroix vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Ein Großteil Südlibanons - das Einsatzgebiet von Unifil - sei "jetzt unbewohnt und zunehmend auch unbewohnbar", sagte Lacroix. Die operativen Tätigkeiten der Einsatzkräfte stünden seit etwa zwei Wochen weitestgehend still, sie hätten sich auf ihre Stützpunkte zurückgezogen und verbrächten viel Zeit in Schutzbunkern.



Die beiden betroffenen UN-Soldaten, zwei Männer aus Indonesien, seien leicht verletzt worden. Sie sind die ersten Opfer in den Reihen der Blauhelm-Mission seit Beginn der israelischen Bodenoffensive in Libanon gegen die Hisbollah vor einer Woche. Israels Armee hat die Hisbollah beschuldigt, Gegenden in der Nähe von Stützpunkten der Blauhelm-Mission für ihre Zwecke zu missbrauchen. Israel sagte, sein Militär habe "das Feuer auf das Gebiet" der Unifil-Basis eröffnet, nachdem es den UN-Streitkräften gesagt hatte, sie sollten Schutz suchen.



Indonesiens UN-Botschafter Hari Prabowo wird von der israelischen Zeitung Times of Israel so zitiert, dass der Vorfall deutlich zeige, "wie Israel sich über das Völkerrecht, über die Straffreiheit und über unsere gemeinsamen Werte des Friedens stellt". Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte, der Angriff und andere Vorfälle, die Unifil Israel vorwirft, "könnten Kriegsverbrechen darstellen". Er forderte eine Erklärung und unterstellte Israel, dass der Vorfall "kein Fehler war".



Israel forderte die Unifil-Einsatztruppen auf, sich zu ihrem eigenen Schutz fünf Kilometer nach Norden zu verlagern. Darauf ging Unifil aber mit Verweis auf das Mandat der Mission nicht ein. "Unsere Einsatzkräfte sind auf ihren Positionen geblieben", sagte Lacroix. Später sagte der Sprecher der Unifil-Friedenstruppe, Andrea Tenent: "Wir sind dort, weil der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen uns gebeten hat, dort zu sein. Wir bleiben also so lange dort, bis die Situation für uns unmöglich wird."