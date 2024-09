Tote und Hunderte Verletzte bei neuen Explosionen in Libanon

Nach den vermutlich von Israel koordinierten Pager-Angriffen sind in Libanon bei neuen Explosionen nach Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt worden. Wie am Vortag soll es viele Mitglieder der Hisbollah-Miliz getroffen haben, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Sie bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass Walkie-Talkies von Hisbollah-Mitgliedern in die Luft geflogen seien. Auch aus Hisbollah-Kreisen hieß es, „drahtlose Geräte wie Walkie-Talkies“ seien explodiert. Detonationen wurden aus der Hauptstadt Beirut und anderen Landesteilen gemeldet.



Die betroffenen Funkgeräte seien von der Hisbollah vor fünf Monaten gekauft worden, etwa zur gleichen Zeit wie die Pager, sagte eine Sicherheitsquelle. In der Nähe einer von der Hisbollah organisierten Trauerfeier sei es zu mindestens einer Explosion gekommen. Dort sollte um Menschen getrauert werden, die am Dienstag durch detonierende Pager ums Leben gekommen waren.



Augenzeugen im südlichen Vorort Beiruts berichteten: „Wir hören die gleichen Geräusche wie gestern.“ Auch in der Hafenstadt Tyrus waren Explosionsgeräusche zu hören. Zahlreiche Krankenwagen seien im Einsatz, berichteten Menschen vom Ort des Geschehens. In Sicherheitskreisen hieß es, viele der Verletzten hätten Wunden an den Händen oder im Bauchbereich erlitten.



In einem im Netz kursierenden Video ist zu sehen, wie nach einer Explosion Panik ausbricht und Menschen offenbar verletzt am Boden liegen. Andere Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen zerstörte Funkgeräte sowie ein brennendes Auto.