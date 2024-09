Menschen fliehen aus Süden Libanons – Israelischer Angriff in Beirut

Nach libanesischen Angaben flüchten Zehntausende Menschen aus dem Süden Libanons. Grund seien israelische Angriffe, sagte der zuständige Minister Nasser Jassin der Nachrichtenagentur Reuters.



Israel bestätigte, dass es am Montag auch die Hauptstadt Beirut angegriffen hat. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von einem „präzisen“ Angriff, ohne weitere Details zu nennen. Retter eilten in ein Gebiet im Süden Beiruts, einer Hochburg der Schiitenorganisation Hisbollah. Dort war am Freitag bereits mit Ibrahim Akil ein hochrangiger Militärkommandeur der Miliz getötet worden. Auch der jetzige Angriff soll einem Insider zufolge mit Ali Karaki einem ranghohen Hisbollah-Anführer gegolten haben. Nach Angaben der Hisbollah überlebte Karaki den Angriff.



Derweil wandte sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einer Botschaft direkt an das libanesische Volk. „Israels Krieg ist nicht mit euch, sondern mit der Hisbollah“, sagte er nach Angaben seines Büros. „Die Hisbollah hat euch schon allzu lange als menschliche Schutzschilde missbraucht.“ Netanjahu sagte, die Hisbollah habe Raketen in Wohnhäusern versteckt, die auf israelische Städte und Bürger gerichtet seien. „Um unser Volk gegen die Hisbollah-Angriffe zu verteidigen, müssen wir diese Waffen unschädlich machen.“



Die israelische Armee habe die libanesischen Bürger gewarnt und aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Netanjahu appellierte an das libanesische Volk, diese Warnungen ernst zu nehmen und die Leben ihrer Liebsten nicht zu gefährden. „Erlaubt es der Hisbollah nicht, Libanon in Gefahr zu bringen.“ Sobald der israelische Einsatz abgeschlossen sei, könnten die Einwohner wieder in ihre Wohnorte zurückkehren. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben binnen 24 Stunden rund 650 Einsätze ausgeführt. Dabei seien mehr als 1100 Ziele angegriffen worden. Es seien Gebäude, Fahrzeuge und andere Orte getroffen wurden, an denen Waffen gelagert worden seien, erklärte die Luftwaffe auf X.