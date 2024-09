Libanon: Viele Tote und Verletzte bei Israels Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen in Libanon sind nach jüngsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 274 Menschen getötet und 1024 verletzt worden. Unter den Toten und Verletzten seien auch zahlreiche Kinder. Es ist die höchste Zahl an Toten und Verletzten in Südlibanon seit dem Beginn der Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah, die vor fast einem Jahr begonnen haben.



Israels Armee hatte die Angriffe auf Libanon zuletzt ausgeweitet, und auch die Hisbollah hat in den vergangenen Tagen verstärkt Ziele im Norden Israels beschossen. Die Armee ist Fragen, ob sie eine Bodenoffensive im Nachbarland in Erwägung ziehe, bisher ausgewichen.



Allein am Montag hat das israelische Militär eigenen Angaben zufolge mehr als 300 Ziele der Hisbollah im Nachbarland angegriffen. Gleichzeitig habe die Hisbollah 150 Geschosse auf zivile Orte in Israel abgefeuert, sagte ein Mitarbeiter des israelischen Militärs.



Die Angriffe trafen nicht nur Orte unmittelbar an der Grenze zu Israel: Die Luftwaffe habe unter anderem in der Region Hermel im Nordwesten angegriffen, die mehr als 100 Kilometer von Israel entfernt nahe der Grenze zu Syrien liegt, teilen die libanesischen Behörden mit. Die Angriffe hätten zudem auf die Orte Aitarun, Ainata und Tuffahta im Süden des Landes gezielt. Nach libanesischen Angaben wurden rund 60 Dörfer beschossen.



Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, gezielt Waffen in Wohnhäusern hauptsächlich im Süden des Landes zu verstecken. Die Armee hatte vorher Warnungen an die Zivilbevölkerung ausgesprochen, die Häuser zu verlassen. Zuletzt rief sie die Einwohner der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes dazu auf, sich "binnen zwei Stunden mindestens einen Kilometer" von den Häusern zu entfernen.