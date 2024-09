Japanisches Unternehmen dementiert Herstellung von Walkie-Talkies

Die in Libanon explodierten Funksprechgeräte wurden nach eigenen Angaben nicht von dem japanischen Telekommunikationsunternehmen ICOM gebaut. Laut dem Konzern wurde die Produktion der bei dem Angriff identifizierten Modelle vor zehn Jahren eingestellt. Bei den meisten noch im Handel befindlichen Geräten handele es sich um Fälschungen. Die Firma geht aber nach eigenen Angaben Berichten nach, denen zufolge die in Libanon explodierten Funksprechgeräte mit seinem Firmenlogo versehen waren. Auf Fotos sind Geräteteile einiger detonierter Walkie-Talkies zu sehen, die mit dem Namen des Unternehmens gekennzeichnet sind. Die Geräte sehen aus wie das ICOM-Modell IC-V82.



Von 2004 bis Oktober 2014 sei das Modell produziert und exportiert worden, unter anderem in den Nahen Osten, wie es in einem Statement des Unternehmens heißt. Die börsennotierte Firma mit Sitz in Osaka erklärt, sie stelle alle ihre Funkgeräte in Japan her. ICOM-Produkte für internationale Märkte würden ausschließlich über autorisierte Händler verkauft.



In der Vergangenheit hat ICOM davor gewarnt, dass Produktfälschungen auf dem Markt kursierten, insbesondere von eingestellten Modellen. "Es ist unmöglich, dass während der Herstellung eine Bombe in eines unserer Geräte eingebaut wurde", sagte ICOM-Direktor Yoshiki Enomoto der Nachrichtenagentur Reuters. Der Prozess sei hochautomatisiert und schnell, es bleibe keine Zeit für so etwas.