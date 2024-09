Israel greift Ziele in Libanon an

Israel hat Libanon massiv aus der Luft angegriffen. Das Militär teilte am Abend mit, es seien rund 100 Raketenabschussrampen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah beschossen worden. Außerdem habe die Luftwaffe „Terror-Infrastruktur“ attackiert. Die Armee werde auch weiterhin die Infrastruktur und die Fähigkeiten der Hisbollah schwächen, um den Staat Israel zu verteidigen, hieß es. Artillerie habe das Gebiet von Nakura in Südlibanon beschossen, hatte das Militär zuvor mitgeteilt.



Libanesische Sicherheitskreise sprachen von einer der schwersten israelischen Angriffswellen seit Beginn des gegenseitigen Beschusses im Oktober. Sie bestätigten, es seien Raketenabschussrampen getroffen worden. Es war bereits die zweite Serie israelischer Luftangriffe in Libanon am Donnerstag. Dort herrscht zudem die Sorge, Israel könne eine Bodenoffensive im Süden des Nachbarlands starten. Die Befürchtungen wurden dadurch befeuert, dass die israelische Armee Zivilisten dazu aufgerufen hat, sich am Wochenende von militärischen Übungsgebieten im Norden des Landes fernzuhalten. Das Militär werde dort „Aktivitäten“ ausführen, für Unbefugte herrsche daher Lebensgefahr.



Israel will die Hisbollah wieder aus dem Grenzgebiet verdrängen, um die Sicherheit seiner Bürger im Norden zu gewährleisten. Wegen der fast täglichen kurzen Gefechte zwischen der Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär an der israelisch-libanesischen Grenze haben Tausende Israelis schon vor Monaten die Region verlassen.



Israels Generalstabschef Herzi Halevi genehmigte nach Militärangaben Pläne „für die Fortsetzung des Kriegs“ an der nördlichen Front. Genauere Details hatte die Armee nicht genannt. Es war lediglich die Rede von „Plänen für die nördliche Arena“, mit Blick auf das Nachbarland Libanon.