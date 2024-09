Israel greift weitere Ziele in Libanon an - weitreichende Hisbollah-Raketen im Norden Israels

Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass es am Abend weitere Ziele der Hisbollah-Miliz in Libanon angreife. Die Armee führe umfangreiche Angriffe auf den Süden des Nachbarlandes aus, teilte Militärsprecher Daniel Hagari mit. Die Hisbollah habe dort Beschuss auf israelisches Gebiet vorbereitet, erklärte er.



Die proiranische Miliz wiederum feuerte in der Nacht mit Dutzenden Raketen auf den Norden Israels, die so weit reichten wie noch nie seit Beginn der Angriffe der Hisbollah auf Israel vor fast einem Jahr. Die Geschosse wurden in mehreren Salven abgefeuert, wie die Times of Israel unter Berufung auf die Armee berichtete. Die meisten seien abgefangen worden, es habe aber auch Einschläge gegeben. In Kiriat Bialik nahe der Hafenstadt Haifa seien zwei Häuser getroffen worden, berichtet die Nachrichtenseite ynet. Auch in Haifa selbst gab es Raketenalarm. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilt mit, drei Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden. Mehrere weitere hätten einen Schock erlitten. In den frühen Morgenstunden heulten in gleich mehreren Gebieten in Nordisrael die Sirenen.