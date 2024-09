UN-Generaldebatte im Schatten des Nahost-Konflikts

Die jüngsten Angriffe Israels auf Ziele in Libanon überschatten den Auftakt der UN-Generaldebatte. Diese beginnt an diesem Dienstag in New York. Es ist zu erwarten, dass nicht zuletzt UN-Generalsekretär António Guterres in seiner Rede mit deutlichen Äußerungen in Richtung Israel und seiner Verbündeten zur Mäßigung aufrufen wird. Dies hat er zuletzt vermehrt getan - auch mit Blick auf das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Deren schwere Angriffe auf die Hisbollah-Miliz in Libanon nähren die Sorge vor einem großen regionalen Krieg.



In den kommenden Tagen sollen bei der Generaldebatte etwa 120 Staats- und Regierungschefs sprechen. Zu den frühen Rednern gehören der scheidende US-Präsident Joe Biden, der sich in New York von der großen Bühne der Vereinten Nationen verabschieden wird, der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und sein Kollege Recep Tayyip Erdoğan aus der Türkei. Die Regierung in Ankara hat Israel immer wieder massiv kritisiert, die jüngsten Angriffe nennt das Außenministerium "Bemühungen, die gesamte Region ins Chaos zu stürzen". Die internationale Gemeinschaft müsse dagegen vorgehen. Länder, die "Israel bedingungslos unterstützen", helfen dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dabei, so das Ministerium, "für seine politischen Interessen Blut zu vergießen".



Über die anstehende UN-Generalversammlung berichtet Paul-Anton Krüger aus New York (SZ Plus):