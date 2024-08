Biden setzt Hoffnung in Verhandlungen, die am Donnerstag beginnen sollen

Sollten die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zu einem Durchbruch führen, könnte das Iran von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel abhalten, glaubt US-Präsident Joe Biden. "Das ist meine Erwartung, aber wir werden sehen", sagte er auf eine entsprechende Frage von Reportern.



In Katars Hauptstadt Doha ist an diesem Donnerstag eine möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde zwischen Israel und der Hamas angesetzt. Die USA, Katar und Ägypten sind die vermittelnden Akteure. Anders als Israel lehnt die Hamas eine Teilnahme daran bisher ab. Man werde „nicht unter Beschuss verhandeln“, zitiert die Nachrichtenagentur dpa Hamas-Kreise.



Ob die Hamas wirklich keinen Vertreter schickt, ist nicht sicher. Die indirekten Verhandlungen sollen aber auch dann fortgesetzt werden, falls die Hamas nicht teilnehmen sollte, schreibt das Wall Street Journal unter Bezug auf arabische Vermittler. Hamas-Anführer Jahia Sinwar habe erklärt, wenn Israel ernsthaft verhandeln und die Hamas einbeziehen wolle, müsse es zuerst sein militärisches Vorgehen im Gazastreifen einstellen, berichtet die Zeitung. Sinwar wird im Tunnelnetzwerk der Hamas unter dem abgeriegelten Küstenstreifen vermutet.



John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, sagte: „Wir wollen, dass jeder am Donnerstag auftaucht, die Ärmel hochkrempelt und sich an die Arbeit macht. (...) Gleichzeitig beobachten wir sehr genau, was Iran und seine Stellvertreter diese Woche tun könnten“. Ein möglicher Angriff Irans noch vor Beginn der Verhandlungen am Donnerstag könnte diese sabotieren. „Es wird schwierig“, sagte Biden. „Wir werden sehen, was Iran tut, und wir werden sehen, was passiert, wenn es einen Angriff gibt. Aber ich werde nicht aufgeben.“



Nach der Tötung von Hamas-Anführer Ismail Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran sowie eines Militärkommandeurs der Hisbollah in Libanon ist unklar, ob und wann Iran und die Hisbollah ihre angedrohten Vergeltungsschläge ausführen werden. Die USA haben zur Abschreckung und zum Schutz Israels zusätzliche Militärkräfte in die Region verlegt.



Mehr Informationen zu den eng miteinander verknüpften Hoffnungs- und Schreckensszenarien finden Sie hier im Text von Peter Münch (SZ Plus):