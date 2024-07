Mindestens 21 Menschen bei Angriffen im Gazastreifen getötet

Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Streitkräfte bombardierten am Donnerstag Flüchtlingssiedlungen im Zentrum des Küstenstreifens und griffen Gaza-Stadt im Norden an. Dabei wurden mindestens 21 Menschen getötet, wie Anwohner und Vertreter der Gesundheitsbehörden sagten. Zudem seien Panzer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eingedrungen.



Viele der Menschen sind Anwohnern zufolge durch Luftangriffe in den Flüchtlingslagern Bureij, Nuseirat und Deir al-Balah getötet worden. Deir al-Balah ist die letzte größere Stadt im Palästinenser-Gebiet, in die die israelischen Streitkräfte bislang nicht eingedrungen waren. Auch die Stadt Sawayada werde angegriffen. In Gaza-Stadt wurden nach Angaben von medizinischem Personal fünf Palästinenser getötet.



Das israelische Militär gibt an, bei den Angriffen diverse Tunnel entdeckt zu haben. Zudem hätten Streitkräfte in Gaza-Stadt zwei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad getötet. Einer der Befehlshaber sei an dem Angriff vom 7. Oktober im Süden Israels beteiligt gewesen.