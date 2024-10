Israel hat Waffenarsenal der Hisbollah angeblich erheblich verkleinert

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut mehr als 100 Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon angegriffen. Dutzende „Hisbollah-Terroristen“ seien am Vortag „eliminiert“ worden, teilt das Militär mit. Bodentruppen setzten zugleich ihre „begrenzten und gezielten“ Angriffe gegen die Schiiten-Miliz im Süden des Nachbarlandes fort.



Man habe große Mengen an Waffen entdeckt, Tunnelschächte gesprengt und Raketen zerstört, die in zivilen Gebieten aufgestellt und auf israelische Gemeinden gerichtet gewesen seien, gibt die Armee bekannt. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Israels Verteidigungsminister Joav Gallant nennt bei einem Besuch auf einem Armeestützpunkt eine konkrete Zahl: Er spricht von lediglich 20 Prozent ihres frühen Arsenals an Raketen und Geschossen, das die Hisbollah nur noch zur Verfügung hätte. Wie er zu dieser Einschätzung kommt, ist unklar.



Nach libanesischen Angaben werden bei Israels Angriffen auch immer wieder zahlreiche Zivilisten getötet. Allein am Montag sollen laut libanesischen Angaben 82 Menschen getötet worden sein. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei den Angriffen in verschiedenen Gebieten des Landes zudem 180 Menschen verletzt worden seien. Die meisten Opfer habe es bei Angriffen im Osten und im Süden geben.