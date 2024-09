Offenbar Tote bei neuen Explosionen in Libanon

In Libanon sind laut Medienberichten offenbar erneut Kommunikationsgeräte, die von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzt wurden, explodiert. Die israelische Zeitung Times of Israel berichtet, es habe Explosionen in Beirut und anderen Gegenden in Libanon gegeben. Laut dem Bericht handelt es sich um andere Geräte als bei den gestrigen Explosionen. Dabei sind der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens drei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.



Ein Augenzeuge und eine Person aus dem Sicherheitsapparat sagten der Nachrichtenagentur Reuters, explodiert seien Funkgeräte, nicht Pager wie am Dienstag. In der Nähe einer von der Hisbollah organisierten Trauerfeier sei es zu mindestens einer Explosion gekommen.



In einem im Netz kursierenden Video ist zu sehen, wie nach einer Explosion Panik ausbricht und Menschen offenbar verletzt am Boden liegen. Andere Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen zerstörte Funkgeräte sowie ein brennendes Auto.