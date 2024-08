Herzog schlägt Kompromiss für Gedenkfeier am 7. Oktober vor

Im Streit um die geplante Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Hamas-Angriffs am 7. Oktober schlägt Israels Präsident Isaac Herzog eine Kompromisslösung vor. Wie die Times of Israel berichtete, bietet er in einem Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu an, die staatliche Gedenkfeier in der Residenz des Präsidenten und unter seiner Aufsicht zu veranstalten.



Eine solche Veranstaltung könne helfen, so Herzog, „um die Flammen der Kontroverse zu dämpfen und unnötige Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu vermeiden“. Eine Zeremonie in der Residenz des Präsidenten wäre „respektvoll, verbindend, stattlich und bescheiden, und natürlich ohne politischen Schnickschnack“. Zu der Zeremonie sollten wie üblich Symbole gehören wie das Senken der Flagge auf halbmast und das Sprechen des jüdischen Trauergebets Kaddisch.



Herzog fügte hinzu, dass eine solche Zeremonie nicht das Recht jeder Gemeinde, Gruppe, Siedlung, jedes Kibbuz, jeder Stadt und jedes Ortes ersetzen solle, den Jahrestag so zu begehen, wie sie es wünschten. Zuvor hatten mehrere Kibbuzim, die am stärksten von dem Angriff am 7. Oktober betroffen waren, erklärt, sie wollten die staatliche Gedenkfeier boykottieren und stattdessen private Veranstaltungen abhalten. Zur Begründung hieß es, man wolle bei der offiziellen Feier nicht politisch vereinnahmt werden. Außerdem hieß es, man fürchte, die Regierung könne sich davor drücken, ihr eigenes Versagen beim Terrorangriff und in der Zeit danach zu benennen.