USA stützen Israel, warnen aber vor Eskalation in Nahost

Während in Kairo ein weiterer von vielen Versuchen läuft, die festgefahrenen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen fortzuführen, eskaliert die Auseinandersetzung Israels mit der in Libanon beheimateten Hisbollah - wie die Hamas in Gaza eine Verbündete des Regimes in Iran. Die USA, der engste Verbündete Israels, setzen die Regierung Netanjahu unter Druck, mit der Hamas eine Einigung zu finden. Bislang ohne Erfolg. Und sie müssen nun dabei zusehen, wie die Gefahr einer größeren Gewalteskalation im Nahen Osten wahrscheinlicher wird - also das, was die Regierung in Washington am meisten fürchtet.



Entsprechend vage klingen auch die Äußerungen aus dem Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden verfolge die aktuelle Entwicklung genau; er sei am Samstagabend (Ortszeit) in Kontakt mit seinem Team für Nationale Sicherheit gewesen, sagte ein Sprecher. Ranghohe Vertreter der US-Regierung hielten auf Bidens Anordnung hin Kontakt zu ihren israelischen Amtskollegen.



Einer von ihnen ist Verteidigungsminister Lloyd Austin, der kurz nach den Angriffen mit seinem israelischen Kollegen Joav Galant telefonierte. Die beiden hätten betont, wie wichtig es sei, eine regionale Eskalation zu vermeiden, hieß es im Anschluss. Austin habe das „eiserne Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Verteidigung Israels gegen jegliche Angriffe Irans und seiner regionalen Partner und Stellvertreter“ bekräftigt, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit.



„Wir werden Israels Recht zur Selbstverteidigung weiter unterstützen und wir werden uns weiter für Stabilität in der Region einsetzen“, sagte Sean Savett, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus. Die USA haben jüngst zusätzliche Kriegsschiffe, Flugzeuge und auch ein mit Raketen bestücktes Atom-U-Boot in die Region verlegt - wohl auch als Signal, Israel im Fall eines Angriffs durch Kräfte in Libanon oder Iran unterstützen zu können.