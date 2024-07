Weltsicherheitsrat trifft sich wegen Nahost - Generalsekretär Guterres warnt vor Eskalation

Angesichts einer möglichen Ausweitung des Krieges in Nahost kommt der UN-Sicherheitsrat in New York noch am Mittwoch (22 Uhr MESZ) zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Den Antrag an das höchste Gremium der Vereinten Nationen hatte Iran gestellt. Die Veto-Mächte Russland und China unterstützen das Treffen.



Die Spannungen in der Region waren nach der gezielten Tötung eines hochrangigen Führers der islamistischen Hamas gestiegen - Iran und die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Nach Angaben der Hamas wurde ihr Auslandschef, Ismail Hanija, bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet. Die Regierung in Jerusalem hat sich dazu bislang nicht geäußert.



UN-Generalsekretär António Guterres warnt, die Angriffe in Beirut und Teheran seien eine gefährliche Verschärfung der Lage. "Der Generalsekretär drängt alle Beteiligten, energisch an einer regionalen Deeskalation zu arbeiten, im Interesse eines langfristigen Friedens und Stabilität für alle", sagt sein Sprecher Stéphane Dujarric.