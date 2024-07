Irans Oberster Führer droht Israel mit "harter Bestrafung"

Der Oberste Führer Irans, Ayatollah Ali Chamenei, hat eine Vergeltung für den Tod des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran angekündigt. "Das kriminelle zionistische Regime (Israel) hat unseren Gast in unserem Haus ermordet", wurde Chamenei auf seiner Website zitiert. "Es wird eine harte Bestrafung geben."



Auch der iranische Präsident Massud Peseschkian hatte mit Vergeltung gedroht. Iran werde dafür sorgen, dass "die terroristischen Besatzer ihre feige Tat" bereuen, teilte Peseschkian laut staatlichen Medien mit. Israel wird in Iran auch als Besatzer palästinensischen Gebiets bezeichnet. Iran werde seine territoriale Integrität, Würde, Ehre und Stolz verteidigen, fügte Peseschkian in seiner Erklärung hinzu, die von iranischen Medien verbreitet wurde. Näher äußerte er sich bislang nicht dazu.



Dem iranischen Außenministerium zufolge stärke der Tod von Hanija das Band zwischen seinem Land und den Palästinensern. Sein Blut werde niemals vergeblich vergossen sein, sagt Außenamtssprecher Nasser Kanaani staatlichen iranischen Medien zufolge. "Hanijas Märtyrertum in Teheran wird die tiefe und unzerbrechliche Bindung zwischen Teheran, Palästina und dem Widerstand stärken", sagte Kanaani. Damit spielte er offenkundig auf die sogenannte Achse des Widerstandes an, die von Iran geführt wird und der die Hamas, die Hisbollah-Miliz in Libanon, die Huthi-Miliz in Jemen sowie Gruppen im Irak und in Syrien angehören.



Deutlich zurückhaltender soll sich laut staatlichen Medien der Erste Vizepräsident Mohammed Resa Aref geäußert haben. Iran habe nicht die Absicht, den Konflikt zu eskalieren, schreibt er in einer Stellungnahme. Aref gilt als pragmatischer Reformer.