UN: Israelischer Panzer schießt auf Beobachterturm

Soldaten der UN-Beobachtermission Unifil in Libanon sind in den vergangenen Tagen mehrmals unter israelischen Beschuss geraten. International wird die Kritik an Israel deshalb schärfer, doch nun gab es offenbar einen neuen Vorfall. Ein israelischer Panzer hat nach Angaben der Vereinten Nationen auf einen Unifil-Beobachterturm in Südlibanon geschossen. Am Mittwochmorgen hätten die Friedenstruppen an einer Position in der Nähe von Kfar Kila bemerkt, wie ein Panzer der israelischen Streitkräfte auf ihren Wachturm gefeuert habe, teilte Unifil mit. Zwei Kameras seien zerstört und der Turm beschädigt worden. „Wieder einmal sehen wir direktes und offenbar absichtliches Feuer auf eine Unifil-Stellung“, hieß es in der Erklärung.



Die UN-Beobachter forderten das israelische Militär und „und weitere Akteure“ auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die Sicherheit von UN-Personal und -Eigentum zu gewährleisten. Die Unverletzlichkeit der Vereinten Nationen und deren Eigentum müsse respektiert werden.



Dass Israel auf die eigentlich eher schwachen Blauhelmtruppen nicht gut zu sprechen ist, liegt aus Sicht der Unifil vor allem daran, dass sie mit ihren Basen einer großen Bodenoffensive im Weg steht. Und dass sie mit ihren Kameras und Aussichtstürmen sieht, was im für Journalisten weitgehend nicht mehr zugänglichen Süden passiert, wie die israelische Offensive dort aussieht.



