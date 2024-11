Israels Armee: Drei Bewaffnete nahe Dschenin getötet

Israelische Einsatzkräfte haben bei einer Razzia im nördlichen Westjordanland drei Bewaffnete getötet. Das teilte die Armee mit, nachdem zuvor palästinensische und israelische Medien berichtet hatten. Demnach feuerten israelische Kräfte bei dem Einsatz in einem Dorf nahe der Stadt Dschenin auf ein Haus, in dem sich gesuchte Palästinenser aufgehalten hätten, um diese aus dem Gebäude zu treiben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah sind die drei getöteten Männer zwischen 24 und 32 Jahre alt. Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) teilte mit, die drei Männer seien Mitglieder der Gruppe gewesen.



Kräfte der israelischen Grenzpolizei wollten in dem Ort Kabatija südlich der Stadt Dschenin am Morgen eine gesuchte Person festnehmen, wie Israels Armee und der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet mitteilten. Der Verdächtige habe sich in einem Gebäude versteckt und von dort aus zusammen mit weiteren Palästinensern das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet. Diese hätten ihn und zwei weitere Bewaffnete daraufhin getötet. Der Mann, der bereits zuvor im Gefängnis gewesen sein soll, sei wegen Angriffen auf israelische Soldaten gesucht worden.



Palästinensischen Medien zufolge ist Israels Armee seit dem Morgen auch wieder in der Stadt Dschenin selbst im Einsatz. Bulldozer hätten unter anderem Straßen zerstört. Bewaffnete Gruppen im Westjordanland verstecken häufig Sprengsätze an Straßen, um israelische Einsatzkräfte bei ihren Razzien anzugreifen. Diese reißen die Straßen deshalb oftmals bei ihren Einsätzen auf. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und Israels Einsatzkräften in Dschenin, das als Hochburg militanter Palästinenser gilt.