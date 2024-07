Neue Bewegung in Verhandlungen über Geisel-Deal

Krieg in Nahost

Die Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten legen Israel einen neuen Entwurf der Hamas für ein Abkommen vor. Diesen will die Netanjahu-Regierung nun prüfen. Israels Armee will bei ihrer Offensive in Rafah 900 Terroristen getötet haben.